Rusya Merkez Bankası, gösterge faizi 100 baz puan indirdi
Rusya Merkez Bankası (CBR) Yönetim Kurulu, ekonomide dengeli büyüme patikasına dönüş ve kredi büyümesindeki hızlanmayı gerekçe göstererek, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18’den yüzde 17’ye çekti.
Piyasalarda beklenti, faizlerin 200 baz puan düşürülmesi yönündeydi.
Enflasyon ve büyüme dengesi
CBR’nin açıklamasında, yüksek enflasyon beklentilerine rağmen alınan kararın, enflasyonu 2026’da yüzde 4 hedefine geri döndürmek için gerekli sıkı parasal koşulları sürdürmeyi amaçladığı belirtildi.
Açıklamada, 2025’in üçüncü çeyreğinde ekonomik büyümenin hızında yavaşlama gözlendiği, ancak büyümenin halen pozitif seyrettiği ifade edildi. İhracat odaklı sektörlerde belirgin bir soğuma kaydedilirken, yurtiçi talebin artan hanehalkı gelirleri ve kamu harcamalarıyla desteklendiği kaydedildi.
Kredi ve işgücü piyasası
CBR, para koşullarının gevşese de hâlâ sıkı olduğunu vurgularken, son aylarda kredi faaliyetlerinde artış gözlendiğini açıkladı.
Merkez Bankası, 2025 yılında ekonomiye yönelik talep büyüme oranının %7,0–%10,0 tahmin aralığının üst sınırına yakın gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu açıkladı.