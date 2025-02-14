Rusya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Rusya Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 21 seviyesinde koruma kararı aldı. Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonist baskıların sürdüğü ve iç talepteki artışın mal ve hizmet arzını aştığı vurgulandı.

Kredi faaliyetlerinde belirgin bir yavaşlama gözlemlendiğine dikkat çekilen açıklamada, sıkı para politikasının sürdürülmesinin enflasyon hedeflerine ulaşmada kritik olduğu belirtildi. Banka, alınan önlemler doğrultusunda 2026 yılı itibarıyla enflasyon oranının hedeflenen seviyeye çekilmesinin beklendiğini duyurdu.

Açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 21'de sabit tutma kararı almıştır." ifadelerine yer verildi. Analistler de merkez bankasının faiz oranında değişiklik yapmayacağını öngörüyordu.

Enflasyonla mücadele devam ediyor

Rusya Merkez Bankası, Ukrayna ile savaşın başlamasının ardından politika faizini rekor seviyeye, yüzde 20'ye yükseltmişti. 2023 sonundan Temmuz 2024’e kadar yüzde 16’da sabit tutulan faiz oranı, 2024 yılında üst üste dört kez artırılmıştı. Son olarak, 25 Ekim 2024’te 200 baz puanlık bir artışla yüzde 21’e çıkarılmıştı.

Ülkede yıllık enflasyonun yaklaşık yüzde 10 seviyesinde olduğu belirtilirken, merkez bankası bu oranı yüzde 4'e indirmeyi hedefliyor. Uzmanlar, Rusya’nın savaş nedeniyle yaptığı harcamaların enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığını değerlendiriyor.