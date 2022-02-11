Rusya: Moskova'ya koordineli enformasyon saldırısı düzenleniyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden arasında 12 Şubat akşamı için telefon görüşmesinin planlandığını duyurdu.
Etiketler