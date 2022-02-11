Rusya: Moskova'ya koordineli enformasyon saldırısı düzenleniyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar." ifadeleri kullanıldı.



Öte yandan Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden arasında 12 Şubat akşamı için telefon görüşmesinin planlandığını duyurdu.