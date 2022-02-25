Rusya: Müzakere için Minsk’e heyet göndermeye hazırız

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ikinci gününde tüm taraflardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakereye açık olduğunu duyurduktan sonra Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya - Ukrayna müzakereleri için Minsk’in ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Lukaşenko ile Putin’in telefon görüşmesi yaptığını söyleyerek, “Lukaşenko, delegasyonların toplantısı için tüm koşulları oluşturma yönünde söz konusu müzakereler için hazır olduklarını belirtti. Zelenskiy'nin önerisine yanıt olarak Vladimir Putin, Ukrayna ile müzakereler için Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi temsilcileri düzeyinde Minsk'e bir Rus heyeti göndermeye hazır.” dedi.