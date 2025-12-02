Rusya: Müzakerelere açığız ancak hedeflerimizden vazgeçmeyiz

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Ukrayna konusunda barış müzakerelerine açık olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Hindistan ziyareti öncesi Hint basınına konuşan Peskov, Washington yönetiminin Ukrayna krizine diplomatik çözüm bulmaya yönelik girişimlerine “Büyük önem verdiklerini” belirtti. Peskov, “ABD arabuluculuğunun etkili ve başarılı olmasını umuyoruz. Barışı önemsediğimiz için sürece katkı vermeye hazırız” dedi.

Ancak Peskov, müzakerelerin ancak Rusya’nın “özel askeri harekâtın başlamasına yol açan nedenleri ortadan kaldırması ve belirlenen hedeflere ulaşması” koşuluyla mümkün olabileceğini vurguladı. Peskov, “Barış müzakerelerine açığız ancak bu süreç hedeflerimize ulaşmayı güvence altına almalı” ifadelerini kullandı.

Kremlin’de kritik görüşme

Peskov ayrıca, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile eski Başkan Donald Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner’ın bugün Kremlin’de Putin ile görüşeceğini açıkladı. Görüşmeyi “barışçıl çözüme doğru önemli bir adım” olarak nitelendiren Peskov, toplantıda ABD ile Ukrayna arasında son dönemde yürütülen diplomatik temaslarda varılan mutabakatların ele alınacağını söyledi.