Rusya nükleer silah kullanımına yönelik tekrar tatbikat başlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı’nda üst düzey askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, nükleer caydırıcılık güçlerine dair yeni bir tatbikat sürecinin başladığını duyurdu.

Putin, ülkenin güvenliği için nükleer gücün "istisnai" bir önlem olarak kullanılacağını vurgularken, Rusya’nın stratejik caydırıcılık hedefleri doğrultusunda modernize edilen güçlerin kullanılabilir durumda olduğunu ifade etti.

2023 itibarıyla Rus ordusunun yüzde 94’ünün modern silahlarla donatıldığını belirten Putin, küresel gerilimler ve dış tehditler karşısında nükleer dengenin korunmasının önemine dikkat çekti.

Bu tatbikat, Rusya’nın Mayıs sonunda başlattığı ve üç aşamalı olarak yaklaşık 3 ay süren nükleer güçlerin kullanımına dair tatbikatların devamı niteliğinde.