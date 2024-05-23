Rusya ordusunda 'rüşvet' skandalı: Korgeneral tutuklandı
Rus ordusunda yaşanan rüşvet skandallarına bir yenisi eklendi. Rus ordusunun iletişim şefi, Korgeneral Vadim Şamarin tutuklandı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Ana İletişim Müdürlüğü Başkanı Korgeneral Vadim Şamarin'in, rüşvet davası kapsamında tutuklandığını açıklandı.
Ria Novosti'de yer alan habere göre, Şamarin'in iki ay süreyle tutuklandığını açıklayan 235. Garnizon Askeri Mahkemesi, önleyici tedbir kapsamında "tutuklu kalması" kararının alındığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı merkezli 'rüşvet' soruşturmalarında daha önce, 58. Ordu eski komutanı Ivan Popov "dolandırıcılık" ve "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı ana personel dairesi başkanı Yuri Kuznetsov, "özellikle büyük miktarda rüşvet aldığından şüphelenildiği" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Askeri inşaat kompleksini denetleyen Rusya Savunma Bakanlığı başkan yardımcısı Timur İvanov ise "bir milyar ruble değerinde rüşvet vermekle" suçlanarak gözaltına alınmıştı.