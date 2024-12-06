Rusya, Oreshnik füzesini Belarus'a kuracak

Rusya'nın ilk kez geçen kasım ayında Ukrayna'da kullandığı orta menzilli füzesi Oreshnik için yeni bir karar alındı. Bu füzenin Rusya'nın güdümündeki ülkelerden Belarus'a yerleştirileceği duyuruldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, başkent Minsk'te düzenlenen Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Putin, , Belarus ile güvenlik garantilerine dair anlaşma imzaladıklarına dikkati çekerek, "​Bu anlaşma, Rusya ve Belarus'un savunmasını sağlamaya yönelik karşılıklı müttefik yükümlülüklerini tanımlıyor." ifadesini kullandı.

Belarus topraklarına Rus taktik nükleer silah konuşlandırdıklarını anımsatan Putin, Ukrayna'da savaş koşullarında test edilen nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" isimli balistik füzenin de Belarus'a yerleştirilme ihtimaline ilişkin, "Oreşnik gibi füze sistemlerinin Belarus'ta konuşlandırılmasının mümkün olduğunu düşünüyorum. Söz konusu füzenin seri üretimine başlanmasına bağlı olarak bunun gelecek yılın ikinci yarısında mümkün olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Putin, "Oreşnik" için Belarus'ta gerekli altyapının oluşturulması gerektiğini belirterek, "Belarus'un askeri ve siyasi yönetimi, bu füzelerin hedeflerini belirleme hakkına sahip olacak." dedi.

Belarus 'ikiletmedi'

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko da Polonya ile Litvanya'nın Belarus sınırlarında tehdit yarattığını dile getirerek, "Bu tehlike, savaşan Ukrayna tarafından yaratılan tehlikeden daha büyük. Sınırımıza 15 kilometre uzaklıkta askeri birlikler konuşlandırılıyor. Buraya Almanya dahil başka ülkelerden de NATO askerleri çekiliyor. Durum çok gergin." diye konuştu.

Polonya'nın ordusunun silahlandırma için çok para harcadığını belirten Lukaşenko, bu nedenle "Oreşnik" füzeleri dahil yeni silah sistemlerinin Belarus'a konuşlandırılması talebinde bulundu.

Lukaşenko, "Bu, Belarus ile savaşmaya hazır olan şahısları sakinleştirecek. Bu füzeleri konuşlandırmak için yerlerimiz var. Füze hedefleri, Belarus'un askeri ve siyasi yönetimi tarafından belirlenecek şartımız var." ifadesini kullandı.