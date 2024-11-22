Rusya 'Oreşnik'le Ukrayna'yı vurdu! Peki Kıtalararası balistik füze nedir, maliyeti ne kadar?

Rusya dün Ukrayna’nın doğusundaki Dnipro kentini yeni bir füzeyle vurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıda kıtalararası balistik füze kullanıldığını öne sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise saldırının ‘Oreşnik’ kod adlı yeni bir konvansiyonel orta menzilli füzeyle gerçekleştirildiğini duyurdu.

Putin ‘Oreşnik’in durdurulması imkânsız bir balistik füze olduğunu duyurdu.

Rusya'nın füzeyi, ülkenin güneyindeki Astrahan bölgesinden fırlattıı düşünülüyor.

Menzili en az 5500 kilometre

Kıtalararası Balistik Füze’lerin (ICBM) en az 5 bin 500 kilometre menzile sahip olması gerekiyor.

Rus yapımı ICBM’lerin menzili ise 10 bin kilometrenin üzerine çıkabiliyor.

Atmosferin üst katlarına bir roketle taşınan bu füzeler saatte yaklaşık 25 bin kilometre hıza ulaşabiliyor.

Peki kıtalararası balistik füzelerin maliyeti ne kadar?

Rusya’nın balistik füze maliyetleri bilinmiyor. Ancak ABD yapımı tek bir Sentinel ICMB’nin maliyetinin 162 milyon dolar olduğu biliniyor.