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Rusya parlamentosu kriptopararalara yasal statü verdi, ancak ödemelerde kullanımını yasakladı

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma, kriptopararala yasal statü veren bir tasarıyı onayladı ancak kriptoparaların ödemelerde kullanımını yasakladı.

Rusya parlamentosu kriptopararalara yasal statü verdi, ancak ödemelerde kullanımını yasakladı
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Rusya Bankacılık Birliği Başkanı Antoly Aksakov yaptığı açıklamada, kriptoparaların artık yasal bir tanımlamaları olduğunu duyurdu.

Rusya, kriptopara piyasasında regülasyon yapma sözünü 2018'de vermişti ancak bu düzenleme uzun süreden bu yana erteleniyordu.

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