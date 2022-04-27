Rusya, Polonya ile Bulgaristan'a doğalgazı kesti

Rusya, Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıkladı. Açıklama Rus enerji şirketi Gazprom tarafından yapıldı.

Doğalgaz akışının kesilmesi Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya ile Batılı devletler arasındaki gerginliğin arttığına işaret etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce "dostane olmayan" ülkelerin satın aldıkları Rus doğalgazının bedelini dolar yerine ruble ile ödemesini istemişti. Polonya, komşu ülkesi Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya'ya en ağır yaptırımları uygulayan Avrupalı ülkeler arasında.

Polonya gibi AB ve NATO üyesi olan Bulgaristan Enerji Bakanlığı, nisan ayı için Rus doğalgazı ödemesini yaptıklarını ve gaz sevkiyatının durmasının sözleşme ihlali olacağını açıkladı.

İki ülke arasındaki savaş üçüncü ayına girerken Ukrayna, Rusya'yı Avrupa'ya enerji kaynaklarını kullanarak şantaj yapmakla suçladı.

Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 13,3 yükseldi

İki Avrupa ülkesine gaz akışının kesileceğinin bildirilmesinin ardından doğalgaz fiyatları sert yükseliş yaşadı.

Avrupa'da dün 103,20 eurodan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı, yüzde 13,3 artarak 117 euroya çıktı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mayıs vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 125 eurodan açıldı.

Fiyatlar, Türkiye saatiyle 09.28'te kapanışa göre yüzde 13,3 artarak megavatsaat başına 117 euroya yükseldi.