Rusya: Putin-Trump arasındaki zirvenin yapılması ABD'ye bağlı

Lavrov, Macar "Ultrahang" YouTube kanalına verdiği röportajda, Rusya-ABD arasındaki ilişkiler ve Ukrayna krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de zirve yapılması ihtimalini değerlendiren Lavrov, Trump'ın bunu teklif ettiğini, Putin’in de teklifi kabul ettiğini belirtti.

Lavrov, "Bir teklif var. Biz de nazik insanlarız. Davet edildiğimizde kabul ettiğimizi söylüyor ve görüşme formatı, yeri ve zamanı konusunda anlaşmayı teklif ediyoruz. Trump, 23 Ekim’de Beyaz Saray’da bu davetin iptal edildiğini bildirdi. Amerikalılar bir süre sonra iptalin erteleme anlamına geldiğini söyledi. Bu nedenle her şey davet edene bağlı." ifadesini kullandı.

Hafta başında Amerikan tarafının inisiyatifiyle ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Lavrov, bu görüşmede Rusya’nın Putin ile Trump arasında Alaska'daki zirvede varılan uzlaşılara bağlı kaldığını teyit ettiğini dile getirerek, şunları aktardı:

"Rubio, bu görüşmenin ardından yeni görüşme veya müzakereler hakkında konuşmadı. Ben de bu konuyu dile getirmedim, çünkü teklif ABD tarafından geldi. Amerikalıların rahat edeceği bir tempoda ilerlemeye hazırız. Bu noktada, Rusya ve ABD'nin Alaska'da açık ve doğrudan sağlanan anlaşmaların hayata geçirilmesi için atabilecek adımların net şekilde anlaşıldığını varsayıyorum."

"Tampon bölgeye ihtiyacımız var"

Ukrayna’daki toprakların akıbetinin çeşitli formatlarda istişare edildiğini kaydeden Lavrov, Putin’in bu konuyu ABD’li mevkidaşı Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Slovakya Başbakanı Robert Fico ve buna ilgi duyan diğer liderlerle ele aldığını ifade etti.

Lavrov, Trump’ın da bu konuyu Putin ile Alaska’daki zirvede dile getirdiğini bildirerek, "Bizim için topraklar değil, bu topraklarda yaşayan insanlar önemli. Bu nedenle ateşkes çağrılarının zaman kazanmak olduğunu biliyoruz." dedi.

İlhak edilen Kırım’ın yanı sıra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya’nın Anayasaya göre Rus topraklarının parçası olduğunu vurgulayan Lavrov, Ukrayna’da söz konusu bölgeler dışında başka toprakları da ele geçirdiklerine işaret etti.

Lavrov, "Tampon bölgeye ihtiyacımız var. Çünkü Ukraynalılar, Bryansk, Belgorod ve Kursk bölgeleri gibi hiçbir zaman tartışma konusu olmayan bölgeler dahil Rus topraklarına topçu ve insansız hava araçları (İHA) saldırıları sürdürüyor." diye konuştu.

Sergey Lavrov, Ukrayna’daki Odessa kentinin de Rus şehri olduğunu söyledi.

Rusya’nın Ukrayna ile ilgili hedeflerinin değişmediğine değinen Lavrov, Ukrayna’nın tarafsız olması ve NATO’ya üye olmaması, nükleer silaha sahip olmaması ve bu ülkede Rusça konuşanların haklarının sağlanması gerektiğini belirtti.

"Ukrayna ve Avrupa ülkeleri, Rusya-ABD arasındaki etkileşime karşı"

Lavrov, Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin, Rusya-ABD arasındaki etkileşime karşı çıktığını, Ukrayna’da şartsız ateşkesin sağlanmasından yana olduklarını ve ABD yönetimine bu konuda baskı kurduklarını ifade etti. Bakan Lavrov, Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğinin "hata" olduğunu savundu.