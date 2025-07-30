Rusya Sahalin Bölge Valisi: Tsunaminin ilk dalgası hasarsız atlatıldı

Rusya'nın Kamçatka Yarımadasındaki Severo-Kurilsk liman kentinde meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin etkileri sürüyor. Depremin ardından bazı binalarda hasar meydana gelirken, 50'nin üzerinde artçı sarsıntı kaydedildi.

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi Büyük Okyanus, Ohotsk Denizi ve Bering Denizi çevresinde tsunami uyarısı yayınladı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri bölgede yaşayan 2 bin 700 kişiyi yüksek kesimlere tahliye etti. Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi Bölge Başkanı Daniil Chebrov depremin Kamçakta'da 1952 yılından beri görülen en büyük deprem olduğunu açıkladı.

Depremin merkez üssü olan Kamçatka'ya bağlı Severo-Kurilsk liman kentinde olağanüstü hal ilan edildi.

Tsunaminin ilk dalgası hasarsız atlatıldı

Sahalin Bölge Valisi Valery Limarenko uzmanlar tarafından yapılan tsunami uyarısından sonra sakinlerin yüksek kesimlere tahliye edildiğini duyurdu. Tsunami dalgalarının Kamçatka kıyılarını vurduğunu söyleyen Limarenko, ilk dalganın herhangi bir hasara yol açmadığını söyleyerek, "İlk küçük tsunami dalgaları herhangi bir hasara yol açmadı" dedi. Tsunami dalgalarının devam edeceği bilgisini de aktaran Vali Limarenko, son tsunami dalgasına kadar tedbirleri sürdüreceklerini ifade etti.

"Depremin ardından can kaybı yaşanmadı"

Bölgedeki son durum hakkında bilgi veren Kamçatka Valisi Vladimir Solodov ise küçük çaplı hasarların dışında ağır yaralanma ve can kaybı yaşanmadığını belirtti. Vali Solodov, "Yapılan ilk incelemelere göre ciddi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Petropavlovsk'taki okulun duvarları yıkıldı. Ancak tadilat nedeniyle okulda öğrenci bulunmadığı için bir kayıp yaşanmadı" şeklinde konuştu.

Kent limanı ve balıkçı barınağı sular altında kaldı

Depremin ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da son duruma dair açıklamalar yaptı. Can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, Severo-Kurilsk liman kentindeki bir gemi limanının ve balıkçı barınağının sular altında kaldığı aktarıldı. Tsunami dalgalarının 4 metreye yaklaştığı, Kamçatka adasındaki 60 turistin kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildiği bilgisine yer verildi. Bölge sakinlerinin zarar görmemesi için tedbirlerin sürdürüldüğü duyuruldu.