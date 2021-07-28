Rusya Savunma Bakanı Şoygu: DEAŞ militanları Afganistan'a ilerliyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, “Afganistan’da bir uzlaşmaya ve uluslararası ateşkese varılmasını umuyoruz. Bununla birlikte Suriye ve Libya da dahil olmak üzere başka bölgelerdeki DEAŞ güçlerinin ne kadar aktif bir şekilde yer değiştirdiğini, bu ülkeye ilerlediğini görüyoruz.” dedi.

Gazetecilere konuşan Şoygu, militanların bu konuda çok ciddi şekilde organize olduğunu ifade etti.

Şoygu, “Sınırda yaşanan olaylar ve militanların Tacikistan topraklarına sızma girişimleri elbette göz ardı etmiyoruz. Tam da bu yüzden kesin olarak şunu söyleyebilirim. Müttefikimiz için, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesi için bir tehdit oluşması halinde Rusya elbette karşılık verecektir, bu karşılık ilk olarak da Tacikistan’daki 201. üs ile verilecektir.” diye konuştu.

Şoygu, 201. üssün Tacikistan’da ve bölgedeki güvenlik ve huzuru muhafaza etmek için orada olduğunu belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre Şoygu, Afganistan’daki teröristlerin hareketliliğinin Orta Asya bölgesine taşınmasını önlemek için önlemler aldıklarını belirtti.

Şoygu, “Bu amaçla Tacikistan ve Kırgızistan’daki Rus üslerinin muharebeye hazırlık düzeyini artırıyoruz, kriz durumlarına müdahale potansiyellerini güçlendiriyoruz. Orta Doğu’daki müttefik ve partnerlerimize silahlı kuvvetlerini modernize etmeleri, silah ve askeri teçhizatlarla donatmaları konusunda yardım ediyoruz. Askerlerin hazırlanmasına da önem veriyoruz.” dedi.

"Afganistan’daki durumla ilgili olarak Tacikistan ve Özbekistan’la tatbikat yapacağız"

“Gelecek hafta Afganistan’daki durumun kötüleşmesine karşı koymak amacıyla Tacikistan ve Özbekistan’la bu ülkelerin kendi topraklarında tatbikat gerçekleştireceğiz.” diyen Şoygu, bu amaçla terör oluşumlarının ortadan kaldırılması, havadan keşif ve önemli mevzilerin korunmasına ilişkin çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

Şoygu, eylülde Orenburg bölgesinde Şanghay İşbirliği Ülkeleri (ŞİÖ) ile ‘Mirnaya Missiya-2021’ (Barış Misyonu-2021) isimli bir terörle mücadele tatbikatı gerçekleştireceklerini kaydetti.

Rus Bakan, “Benzer bir tatbikat Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) katılımıyla Kırgızistan ve Tacikistan’da yapılacak.” dedi.

"ABD bir dizi ülkede lojistik yapılar kurmak istiyor"

Yabancı birliklerin aceleyle geri çekilmesinin gerilimin artmasına neden olduğunu belirten Şoygu, “ABD, Orta Asya ülkelerinde yeni geçiş yolları ve lojistik yapılar oluşturma, kendi üslerini ve mevzilerini kurma olasılıkları konusunda daha fazla kafa yoruyorlar” açıklamasını yaptı.

Bu tür girişimlerden haberdar olduklarını vurgulayan Şoygu, bunların iyi bir netice getirmeyeceğini, yalnızca NATO’nun bölgedeki varlığını uzatmaya yarayacağını ve daha fazla gerginliğe yol açacağını ekledi.

Şoygu bu bağlamda ŞİÖ topraklarında istikrarsızlaştırıcı süreçlerin önlenmesi için üye ülkeler arasında istişareler yürütülmesinin önemini vurguladı ve Afganistan’da siyasi çözümü teşvik için her türlü girişimi memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.