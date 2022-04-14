Rusya Savunma Bakanlığı: Moskova kruvazörü battı

Ukrayna'nın Neptün füzeleriyle vurduğunu öne sürdüğü, Rus donanmasının Amiral gemisi Moskova battı.

Rusya Savunma Bakanlığı, savaş gemisinin hasar nedeniyle limana çekilmesi sırasında 'fırtınalı deniz koşulları' nedeniyle battığını açıkladı.

Moskova kruvazörüyle ilgili son açıklama ABD'den gelmişti. ABD Bavunma Bakanlığı, büyük bir patlama olduğunu değerlendirdikleri geminin Sivastopol'a demirleyeceğini, patlamaya tam olarak neyin sebep olduğunu bilmediklerini" belirtmişlerdi.

Gemideki patlamanın büyüklüğü ile ilgili ise, "Patlama o kadar büyüktü ki, etrafındaki diğer donanma gemilerinin yardımına gelmeye çalıştığına dair işaretler aldık. Fakat buna ihtiyaç duyulmadı” açıklaması yapılmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, savaş gemisindeki patlama ile ilgili ise, "Moskova kruvazöründe bulunan mühimmat, çıkan yangın sonucu infilak etti. Gemi ciddi şekilde hasar gördü. Tüm mürettebat tahliye edildi. Yangının nedeni araştırılıyor" ifadelerini kullanılmıştı.

Rusya'nın Karadeniz Filosunun 186 metre uzunluğundaki amiral gemisi Moskova, 1980'lerin başında hizmete girdi. Sovyet donanmasının Project 1164 Atlant sınıfının önde gelen gemisiyken, ilk önce Slava olarak adlandırıldı. Ancak daha sonra ismi "Moskova" olarak değiştirildi.

Savaş gemisinin ana silahları P-1000 Vulkan gemisavar füzeleri olarak biliniyor. 2000 yılında Karadeniz Filosunun amiral gemisi haline gelen kruvazör, 2015 yılında Rusya'nın Suriye'de başlattığı askeri harekatında kilit rol oynamıştı.