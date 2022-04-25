Rusya Savunma Bakanlığına bağlı enstitüdeki yangında ölü sayısı 17'ye çıktı
Rusya Savunma Bakanlığına bağlı enstitüde çıkan yangında ölü sayısı 17'ye yükseldi. Enstitüde İskender balistik füze sistemine ilişkin araştırmalar da yapılıyordu.
Rusya Savunma Bakanlığına bağlı araştırma enstitüsünde geçen hafta çıkan yangında 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya’daki Tver şehri yetkilileri, bölgede bulunan Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetleri Merkez Araştırma Enstitüsünde 21 Nisan’da çıkan yangınla ilgili açıklamada bulundu.
Açıklamada, “Maalesef yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi.” ifadesi kullanıldı.
Yangın nedeniyle tümüyle hasar gören ve Rusya Savunma Bakanlığına bağlı çalışmaların yürütüldüğü enstitüde, İskender balistik füze sistemine ilişkin araştırmalar da yapılıyordu.