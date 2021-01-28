Rusya: Sputnik V aşısı hücresel bağışıklık oluşumunda yüzde yüze yakın etkili

Rusya'da COVID-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısının etkinliği ile ilgili açıklama yapıldı.

Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’ne bağlı laboratuvardan Darya Yegorova, geliştirdikleri Sputnik V aşısının hücresel bağışıklık oluşumu konusunda gösterdiği etkinliğin yüzde 100’e yakın olduğunu söyledi.

Sputnik'teki habere göre Rusya Bilimler Akademisi’nin bilim konseyinin bir toplantısında konuşan Yegorova, “Şu an elimizdeki sonuçlara göre, hümoral bağışıklık yanıtı gelişiminde etkinliği yüzde 98’i aşıyor. Hücresel bağışıklık yanıtı gelişiminde ise bu yüzde 100’e yakın.” dedi.

Yegorova, aşının yüksek güvenilirliğe sahip olduğunu teyit ettiklerini kaydetti.

Aşı kaynaklı hiçbir ciddi yan etkiye, can kaybına rastlamadıklarını belirten Yegorova, “Şu anda elimizde, devam etmekte olan üçüncü aşama testlerin sonuçları doğrultusunda aşının epidemiyolojik etkinliğine yönelik ara analiz verileri mevcut. Bu veriler yayınlanma sürecinde, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde geniş bilim camiasına ulaşacağını umuyorum. Aşının epidemiyolojik etkinliğinin yüzde 91’in üzerinde olduğunu duyurabilirim, bu oran cinsiyet veya yaş fark etmeksizin farklı altgruplar için aynı oldu.” dedi.

Öte yandan onkolojik hastalıklara sahip kişiler üzerindeki testlere gelecek birkaç ay içinde başlamayı planladıkları bilgisini paylaşan Yegorova, klinik testlerin nasıl olacağına ilişkin de farklı kuruluşlardan onkologlarla görüşmeler yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Yegorova, klinik testler dışında, Rusya’da devam eden kitlesel aşılama süreci çerçevesinde şimdiye kadar 2 milyondan fazla kişiye Sputnik V aşısınının vurulduğunu söyledi.

Aşı, Türkiye'de de üretilecek

COVID-19 aşısı Sputnik V'in Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandığı bildirilmişti.

VisCoran İlaç Sanayii AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran da, "Teknoloji transferi ve Sağlık Bakanlığındaki prosedürler bittikten sonra aşıya kullanım izni alınacak. Ardından Türkiye'de pilot üretim yapılacak ve seri üretime geçilecek." açıklaması yapmıştı.