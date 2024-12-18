Rusya Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazır! Yeni kanun merak uyandırdı

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması’nda, herhangi bir terör örgütünün faaliyetlerine ilişkin yasağın askıya alınmasına yönelik bir mekanizma getirilmesini öngören yasa tasarısı kabul edildi. Tasarı, parlamentodaki sürecin sona ermesinden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayına sunulacak.

Herhangi bir terör örgütünün isminin yer almadığı tasarıyla, Rusya Federasyonu Başsavcısı veya yardımcısının beyanına dayanarak mahkeme kararıyla terör listesine alınanlar dahil, herhangi bir kuruluşun faaliyetlerine ilişkin yasağın geçici olarak askıya alınması olasılığının yasalara dahil edilmesi amaçlanıyor.

Yasa tasarısının gerekçesinde, zamanla bir örgütün terör örgütleri listesine dahil edilmesinin ardından terörü teşvik etme, meşrulaştırma ve destekleme amaçlı faaliyetlerini veya bu suçları işlemeyi durdurması gibi bir durumun ortaya çıkabileceğine dikkat çekilerek böyle bir örgütün faaliyetlerine ilişkin yasağın askıya alınmasına izin verilmesinin, mevcut yasalarda öngörülmediği hatırlatılıyor. Tasarının Taliban gibi örgütlerin terör listesinden çıkarılması için hazırlandığı şeklinde yorumlar yapılıyor.

Rusya-Taliban ilişkileri

Taliban, 2003'te Rusya Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla ülkede yasaklanan terör örgütleri listesine dahil edilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, 27 Mayıs’ta Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın, Taliban'ı ülkede yasaklanan terör örgütleri listesinden çıkarmasını Kremlin'e teklif ettiğini bildirmişti. Afganistan geçici hükümeti, Rusya'nın Taliban'ı ülkede yasaklı terör örgütleri listesinden çıkarma girişimini memnuniyetle karşılamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taliban'ın Afganistan'da "gerçek iktidar" olduğunu belirtmişti. Putin de Taliban konusunda gerçekler üzerinden hareket edilmesi gerektiğine dikkati çekerek Afganistan’ı kontrol eden Taliban'la ilişkileri geliştirmeleri gerektiğini söylemişti.