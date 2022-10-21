Rusya, 'tavan'ı aşmaya çalışıyor

G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat getirme uygulaması 5 Aralık'ta yürürlüğe girecek. Reuters'a konuşan sektör kaynakları ve ABD'li bir yetkili, Moskova'nın tavan fiyat düzenlemesine takılmadan petrol satmasını sağlayacak bir deniz taşımacılığı düzeneği kurabileceğini söyledi.

Bu durum Batılı ülkelerin, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı devam ettirmesine imkan veren petrol gelirini kısmak için geliştirdiği kapsamlı planı tehlikeye atabilir.

Petrol sektörü, uygulama nedeniyle taşımacılık ve ticaret zincirlerinin aksayacağından endişe ediyordu.

Washington bu endişeleri gidermek için petrol ticaret zincirinde yer alan sigorta ve taşımacılık şirketleri ile aylarca süren müzakereler yürütmüştü.

Ancak hem ABD hem de sektör şirketleri Rusya'nın kendi taşımacılık filosu ve denizcilik hizmetleri şirketlerini kullanması halinde hiçbir sınırlamayla karşılaşmadan petrol ihracatı yapabileceğini artık kabul ediyorlar.

ABD Hazinesi'nden bir yetkili, Rusya'nın ihraç ettiği petrolün yüzde 80 ila yüzde 90'lık kısmını tavan fiyat mekanizmasına takılmadan satabileceğini belirtti.

Konunun hassassiyeti dolayısıyla adının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkiliye göre, Eylül ayında günde 7 milyon varil ham petrol ve rafine ürün ihraç eden Rusya bu ürünlerin 1-2 milyon varil hariç tamamını kendi gücüyle müşterilerine ulaştırabilecek kaynaklara sahip.

Mali ve teknik sorun yaşayabilir

Yetkili ve sektör kaynakları, buna rağmen tavan fiyat uygulaması nedeniyle Rusya'nın mali veya teknik olarak sorun yaşayacağını belirttiler. Sınırlamalar ayrıca enflasyonun küresel bir sorun olduğu dönemde dünya petrol arzını yüzde 1 ila yüzde 2 azaltacak.

ABD'li yetkili, G7'nin tavan fiyat mekanizmasına takılmamak için bazı gemilerin bayrak değiştirdiği ve petrol ticaretine aracı olan şirketlerin merkezlerini G7 ülkeleri dışına taşıdığı yönündeki bilgilerin doğru olduğunu belirtti.

Ancak yetkili, Rus petrolünü taşıyan tankerlerin daha uzun rotalar kullanmak zorunda kalacağını, sigorta ve finansman maliyetlerinin yükseleceğini, böylece zaman içinde Rus petrolü fiyatının G7 mekanizmasında belirlenen seviyeye ineceğini düşündüğünü ifade etti.