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Rusya tren istasyonunu vurdu: 15 ölü, 50 yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın düzenlediği roket saldırısında Chaplyne kasabasında bir tren istasyonunun isabet aldığını, en az 15 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Zelenskiy, Ukrayna’nın bağımsızlığının 31’inci yıldönümünde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne videokonferans yoluyla yaptığı hitap etti.

Zelenskiy konuşmasında, Rusya’nın düzenlediği roket saldırısında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in yaklaşık 145 kilometre batısındaki Chaplyne kasabasında bir tren istasyonunun isabet aldığını açıkladı. İlk yardım ekiplerinin bölgede olduğunu ifade eden Zelesnkiy, saldırıda en az 15 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin de yaralandığını belirterek, can kaybının artabileceğini aktardı.

Rusya'dan saldırıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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