Rusya: Trump'ın yeni güvenlik stratejisi 'emperyalist'

19 Aralık 2017

Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni güvenlik stratejisini "emperyalist" olarak niteledi ancak Washington'un bazı alanlarda işbirliği yapma konusundaki isteğini memnuniyetle karşıladı.

Trump yönetimi, "Önce Amerika" vizyonuna dayalı yeni ulusal güvenlik stratejisi dün açıklamış ve belgede Rusya'yı diğer ülkelerin içişlerine karışmakla suçlamıştı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada "Ülkemizden bahsedilen stratejinin bazı bölümlerine şöyle bir bakıldığında, emperyalist bir özellik görülüyor" dedi.

Peskov ayrıca belgede, "tek kutuplu bir dünya fikrinden vazgeçme konusunda isteksizlik ve çok kutuplu bir dünyanın ısrarla göz ardı edilmesinin" görüldüğünü söyledi.

Peskov, "Ülkemizi ABD'ye yönelik tehdit olarak gören bir tutumu kabul edemiyoruz. Aynı zamanda, özellikle de Amerikan çıkarlarına uygun alanlarda işbirliği yapmaya hazır olmak gibi bazı iddiasız, ama olumlu yönler bulunuyor" diye konuştu.

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Kaynak: Reuters