Rusya, Türkiye'ye iki Be-200 yangın söndürme uçağı gönderiyor
Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin talebi üzerine orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek amacıyla iki adet Be-200 amfibik yangın söndürme uçağının kısa süre içinde Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı.
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Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk tarafının talebi üzerine orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla iki adet Be200 uçağı yakın zamanda Türkiye'ye gelecek. Bu zorlu ve tehlikeli görevde uçak mürettebatına ve tüm ilgili kurumlara başarılar dileriz. Rusya, ihtiyaç anında yanınızda olan bir ülkedir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA