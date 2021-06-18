Rusya, Türkiye'ye uçuşları 22 Haziran'da başlatıyor

Turizm sektörünü yakından ilgilendiren karar verildi. Türkiye'ye COVID-19 önlemleri kapsamında daha önce kısıtlama uygulayan Rusya, 22 Haziran'dan itibaren Türkiye'ye tüm uçuşları yeniden başlatma kararı verdi.



Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, "Türkiye’ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındı" açıklamasını yaptı. Golikova, uçuşların tekrar başlamasına yönelik Rus heyetin Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin sona erdiğini belirterek Türk yetkililerin, COVID-19 salgınına yönelik tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili bir rehber hazırladığını ve gerekli koşulların oluştuğunu söyledi.

Golikova, "Rus heyetinin değerlendirmesine göre, Türkiye’de maske kullanımına dikkat edilirken, kontroller organize bir şekilde yapılıyor. Gerekli maske ve hijyen malzemeleri de bulunuyor." dedi.

22 HAZİRAN'DA UÇUŞLARI BAŞLATMA KARARI

Türkiye’deki turizm tesislerinde çalışanlara yönelik aşılama sürecinin de başarıyla yürütüldüğüne işaret eden Golikova, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındı." diye konuştu.

Golikova, Türkiye’nin yanı sıra ABD, Belçika, Bulgaristan, Ürdün, İrlanda ve İtalya ile de uçuşların tekrar başlatılmasına karar verildiğini söyledi.

Rusya, 15 Nisan’da aldığı kararla Türkiye ile uçuşları sınırlandırmıştı. Rusya'dan bir heyet, 16 ve 17 Haziran'da Antalya'yı ziyaret ederek yetkililerden COVID-19 önlemleri hakkında bilgi almıştı.

BAKAN ERSOY: KARAR TÜRKİYE'YE GÜVENİN GÖSTERGESİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kararın güvenli turizm adına Türkiye'ye güvenin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Rusya’nın 22 Haziran itibarıyla ülkemize uçuşları tekrar başlatması güvenli turizm adına ülkemize olan güvenin bir göstergesidir. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerle de yürüttüğümüz diplomasi trafiğinin meyvelerini Rusya ile olduğu gibi alacağımızı umuyorum." diye konuştu.