Rusya: Üçüncü Dünya Savaşı riski küçümsenmemeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, bir kez daha Batı'yı Ukrayna'da nükleer bir çatışma yaşanması risklerinin küçümsenmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Rus devlet televizyonuna konuşan Lavrov, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın büyük ölçüde sahadaki askeri duruma bağlı olacağını da vurguladı.

Üçüncü Dünya Savaşı'ndan kaçınılmasını önemine ve cari durumun 1962'deki Küba füze krizi ile karşılaştırılabilirliğine yönelik bir soruya yanıt veren Lavrov, Rusya'nın bir nükleer savaşı önlemek için çok fazla şey yapmakta olduğunu ifade etti.

Nükleer savaş risklerinin artmasını istemediklerini belirten Lavrov, "Ancak tehlike ciddi. Bu tehlikeyi küçümsememiz gerekli" diye konuştu.

Lavrov ayrıca, Batı'nın Ukrayna'ya gönderdiği silahların Rus ordusu için meşru hedef olduğunu da vurguladı.

Batı Ukrayna'daki silah depolama tesislerinin Rus güçlerinin hedefi olduğunu belirten Lavrov, "NATO, Ukrayna üzerinden Rusya ile bir vekalet savaşı yürütüyor ve bu vekili silahlandırıyor" diye konuştu.