Rusya-Ukrayna 2. barış görüşmesi yarın

Rusya’nın Ukrayna saldırıları 6’ncı gününde de devam ederken, tarafların yarın ikinci kez müzakere masasına oturacağı öğrenildi. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, tarafların müzakere görüşmesindeki talepleri de ortaya çıktı. Rusya'nın, Ukrayna'dan blok dışı statüsünü parlamento düzeyinde belgelemeyi ve bu konuda bir referandum düzenlemeyi talep ettiği iddia edildi. Bunun dışında Rus tarafı, Ukrayna'dan ilgili bölgelerin idari sınırlarındaki ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri’nin tanımasını ve Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesi talebini geri çekmesini istedi. Ukrayna ise müzakere görüşmelerinde, ateşkes ve Rus birliklerinin topraklarından çekilmesini talep etti.

Rusya-Ukrayna arasındaki ilk müzakere görüşmesi dün Belarus’ta yapılmıştı. Yaklaşık 5 saat süren görüşmede Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık etmişti. Medinskiy görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, görüşmelerde ikinci turun yapılacağını ifade ederek, “En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz. Genel konumu tahmin edebileceğimiz belirli noktalar belirledik.” demişti.