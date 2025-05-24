Rusya-Ukrayna arasında yeni esir takası: 614 asker daha serbest

Rusya ile Ukrayna arasında geçtiğimiz hafta İstanbul’da varılan esir takası anlaşması kapsamında, iki ülke 307’şer askeri daha karşılıklı olarak serbest bıraktı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın 307 Rus askerini iade ettiği, Rusya’nın da aynı sayıda Ukraynalı esiri serbest bıraktığı bildirildi.

Açıklamada, serbest bırakılan Rus askerlerinin şu anda Belarus topraklarında bulunduğu ve burada gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı belirtildi. Askerlerin daha sonra tedavi ve rehabilitasyon amacıyla Rusya'ya sevk edileceği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’de mutabakata varılan takas anlaşmasının uygulanmasında bugün ikinci gün. Sadece iki günde 697 kişi geri döndü. Yarın da devam etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Takas süreci, geçtiğimiz hafta İstanbul’da yaklaşık iki saat süren görüşmelerde netleşmişti. Görüşmelerde karşılıklı olarak bin esirin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamayla anlaşmanın tamamlandığını duyurmuş ve ilk takas kısa süre sonra gerçekleşmişti. İlk aşamada 390 esir serbest bırakılmıştı.

Taraflar, takas sürecinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtiyor.