Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde son durum! Trump, Kongre konuşmasında duyurdu: Zelenski müzakere için hazır

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’de yaptığı konuşmada Rusya-Ukrayna savaşına dair önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’den bir mektup aldığını belirten Trump, "Ukrayna müzakere masasına gelmeye hazır. ‘Trump’ın güçlü liderliği altında barış için çalışmaya hazırız’ dedi. ‘Değerli madenler anlaşmasını imzalamaya hazırız’ diye ekledi. Rusya ile de görüştüm, onlar da barış için hazır" ifadelerini kullandı.

Trump’ın konuşmasında gergin anlar

Temsilciler Meclisi salonunda gerçekleşen konuşma sırasında Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Green, Trump'ı protesto ettiği için güvenlik tarafından dışarı çıkarıldı. Salondaki Demokrat vekiller Trump’ı yuhalarken, Cumhuriyetçiler "ABD" sloganları attı.

Trump, konuşmasında ekonomi ve güvenlik konularına da değinerek, "Biden yönetiminden enkaz devraldık. Enerji fiyatlarını düşüreceğiz, ABD halkının cebine daha fazla para girecek. Büyük hayaller kurmanın ve cesur adımlar atmanın zamanı geldi" dedi.

Panama Kanalı ve "Altın Kart" açıklaması

ABD Başkanı, Panama Kanalı’nı geri alacaklarını belirterek, "Bu kanal Amerikalılar tarafından Amerikalılar için yapıldı. 38 bin Amerikan işçisi hayatını kaybetti. Biz bunu Çin'e vermedik, Panama’ya verdik ve şimdi geri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca "Altın Kart" adlı yeni bir göçmenlik programı duyuran Trump, ABD’ye 5 milyon dolarlık yatırım yapanların vatandaşlık hakkı kazanacağını açıkladı.

Tayvan’dan ABD’ye dev yatırım

Trump, çip üretimine yönelik büyük bir adım atıldığını duyurarak, "Tayvan, 160 milyar dolarlık yatırım yaparak ABD’de çip üretim fabrikası kuracak" dedi.

Rusya-Ukrayna barışı ve ABD’nin rolü

Rusya-Ukrayna savaşının çözümüne dair açıklamalarını sürdüren Trump, "ABD, Ukrayna’nın savunmasına yüz milyarlarca dolar destek gönderdi. Biz 350 milyar dolar harcadık, Avrupa ise 100 milyar dolar. Şimdi barışı sağlamak için devreye giriyoruz" diye konuştu.

Konuşmasında dikkat çeken diğer açıklamalar şunlar oldu:

* Polis memurlarını öldürenler için zorunlu idam cezası getiren kararnameyi imzaladığını duyurdu.

* Altın Kubbe savunma sistemi için Kongre’den bütçe talep etti.

* Ticaret politikalarında değişikliğe giderek 2 Nisan’dan itibaren karşılıklı gümrük vergilerinin devreye gireceğini söyledi.

* Çocuklara uygulanan cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yasakladığını açıkladı.

* ABD'ye vergi uygulayan bütün ülkelere gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurdu.