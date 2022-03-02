Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde 2. tur bu akşam

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin 7. gününe girilirken, barış müzakerelerinin ikincisi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Rus Tass haber ajansı, iki ülke arasında yapılacak barış müzakerelerinde 2. turun bu akşam saatlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başdanışmanı Arestoviç de, "Rusya ile müzakerelerin 2. turu bu akşam aynı heyetlerin katılımıyla yapılacak." açıklaması yaptı.

İlk görüşme 28 Şubat'ta yapılmıştı

İki ülkenin heyetleri Belarus'ta 28 Şubat'ta bir araya gelmiş, ilk tur görüşmeler yaklaşık 6 saat sürmüştü. Rusya heyetinin başındaki isim olan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, görüşmelerde ikinci turun yapılacağını belirterek, “En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz. Genel konumu tahmin edebileceğimiz belirli noktalar belirledik.” demişti. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada ise, “Görüşmelerin asıl amacı ateşkesin derhal sağlanması ve Rus güçlerinin geri çekilmesi.” ifadeleri kullanılmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dün yaptığı açıklamada, Belarus’ta gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakereleri ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bilgi verildiğini ancak değerlendirme yapılması için erken olduğunu söylemişti.