Rusya: Ukrayna farklı anlaşma taslağı sundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafının, İstanbul'daki toplantıda belirtilen hükümlerden farklı anlaşma taslağı sunduğunu söyledi.

Lavrov, "Ukrayna'nın teklifi, Kırım ve Donbas'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki bir görüşmede ele alınması. Bu kabul edilemez." diye konuştu.

Lavrov, "Rusya Ukrayna ile müzakerelere devam edecek, kendi anlaşma taslağını sunacak." ifadesini kullandı.

Lavrov, "ABD Ukrayna'yı savaşa devam etmeye zorluyor. Ukrayna görüşmeleri uzatmaya ve baltalamaya çalışıyor." dedi.