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Rusya-Ukrayna görüşmesi başladı

Rusya'nın askeri müdahalesinin 5. gününde Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi başladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın beşinci gününde çatışmalar devam ederken tarafların müzakere etmeyi kabul etmesinin ardından iki ülkenin heyetleri bir araya geldi.

Belarus sınırındaki kritik görüşmenin başladığı bildirildi.

Kremlin Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus’taki müzakere görüşmelerinde talep ve pozisyonlarını kamuoyuna açıklamayacaklarını, müzakerelerin sessiz ilerleyeceğini duyurdu.

Kremlin'den yaptırım açıklaması

Kremlin, "Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak." açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Putin, Batı'nın yaptırım kararlarından sonra ülkede oluşan ekonomik durumu, bugün ekonomi kurmaylarıyla görüşecek." ifadesi kullanıldı. (Ajanslar)

 

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