Rusya, Ukrayna ile yapılan barış anlaşması için tarih verdi

Rusya ile Ukrayna arasında sürdürülen barış görüşmelerine ilişkin TASS’a konuşan Rus bir kaynak, müzakereler olumlu ilerlese bile kapsamlı bir barış anlaşması üzerinde çalışmanın en az bir buçuk ay alacağını söyledi.

"Bir ay içinde tamamlanması mümkün değil"

Sürecin çok katmanlı ve aşamalı biçimde yürütüldüğünü belirten kaynak, “Bir ay içinde tamamlanması pek mümkün değil. Tüm tarafların normal bir tutum sergilemesi ve temel görüş ayrılıklarını derhal gidermeye hazır olması durumunda bile bu süre en az bir buçuk aydır; aksi takdirde kuşkusuz daha fazla zaman alacaktır” ifadelerini kullandı.

Aynı kaynak, Ukrayna tarafının özellikle Odessa için güvenlik güvenceleri talep ettiğini, Rusya’dan bu kenti ele geçirmeyeceğine dair açık bir taahhüt beklediğini aktardı. Rus yetkili, Odessa başlığının Kiev açısından “kritik önemde bir husus” olduğunu vurguladı.

Abu Dabi’de iki tur görüşme yapıldı

Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcileri bu yıl Abu Dabi’de iki ayrı müzakere turu gerçekleştirdi. Görüşmelerin ilki 23-24 Ocak’ta, ikincisi ise 4-5 Şubat tarihlerinde yapıldı.

Rus heyetine Genelkurmay Ana İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov, Ukrayna heyetine Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Rüstem Umerov başkanlık etti. Müzakerelerin içeriğine dair ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmadı.

ABD adına görüşmelere katılan Steven Witkoff, temasların “ayrıntılı ve verimli” geçtiğini belirtmekle yetinirken, Umerov da sürecin somut adımlar ve pratik çözümler üzerine yoğunlaştığını ifade etti. Abu Dabi’deki temaslar sonucunda Rusya ile Ukrayna’nın esir takası konusunda anlaşmaya vardığı da bildirildi.

Donbas başlığında uzlaşma sağlanamıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çatışmaların sona ermesi için Kiev yönetiminin Donbass’ta Rusya’nın kontrolü dışında kalan bölgelerden askerlerini çekmesi gerektiğini dile getirmişti. Putin, bu talebi ağustos ayında Alaska’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede de yineledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Kiev’in kontrolündeki Donbass topraklarından “hiçbir koşulda” vazgeçmeyeceklerini açıklamıştı. The New York Times’ın haberine göre Washington, Donbass’a tarafsız güçlerin konuşlandırılması ve birliklerin geri çekilmesini içeren bir uzlaşı formülünü Kiev ile ele aldı; ancak Moskova bu seçeneklerin tamamını reddetti.

Kremlin, Ukrayna topraklarının Rusya’ya devredilmemesi halinde Moskova’nın bu bölgelerde askeri ilerleyişini sürdüreceğini vurguladı.

Rusya’nın kontrol ettiği alan genişliyor

Ukrayna Savunma Bakanlığına yakınlığıyla bilinen DeepState adlı Telegram kanalının verilerine göre, 2026 yılının başı itibarıyla Rus ordusu Donetsk bölgesinin yüzde 78,1’ini, Lugansk bölgesinin ise yüzde 99,6’sını kontrol ediyor.

Donetsk’te Rusya’nın kontrol alanının son bir yılda yüzde 10,6 oranında arttığı belirtilirken, genel tabloda Moskova’nın Ukrayna topraklarının yüzde 19,25’ini kontrol altında tuttuğu kaydedildi.