Rusya-Ukrayna krizini Batı mı uzatıyor?

Belousov, Rusya ve Belarus sınırlarındaki durumun 'gergin' ve 'istikrarsız' olduğunu belirterek "Yeni tehditlere karşı koyma yönündeki mekanizmaların yenilenmesine özel önem veriyoruz. Bu, önceliklerimizden biri" dedi.

Avrasya'da güvenlik mimarisinin yenilenmesinin önemine işaret eden Belousov, burada tüm Avrasya ülkelerini kapsayacağı güvenlik sisteminin oluşturulmasının söz konusu olduğunu dile getirdi.

Ukrayna krizine de değinen Belousov, Batılı ülkelerin 'Ukrayna'daki geçici hükümete' destek verdiğini belirterek "Batı, Ukrayna krizini hazırladı ve kışkırttı, şimdi de kasıtlı olarak uzatıyor" ifadesini kullandı.