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Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 6. tur bugün

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden müzakerelerin ardından yapılan açıklamada prensiplerin çakıştığı noktaların olduğu ancak uzlaşma sağlanabileceği ifade edildi. Müzakerelerde 6’ncı turun bugün yapılacağı duyuruldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya’nın Ukrayna'ya 24 Şubat’ta başlattığı askeri müdahale ile birlikte hem sahada hem masada mücadele devam ediyor.

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında çevrimci olarak devam müzakerelerin 5’inci turu gece saatlerinde sona erdi. Müzakerelerdeki 6’ncı turun ise bugün yapılacağı ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak yaptığı açıklamada, müzakerelerin zorlu devam ettiğinin altını çizerek, “Yarın devam edeceğiz. Müzakereler zorlu geçiyor. Prensiplerimizin çakıştığı noktalar var ancak uzlaşma sağlanabilir.” ifadelerini kullandı.

 

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