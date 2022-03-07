Rusya-Ukrayna savaşı: 3. tur görüşmeleri başladı
Çatışmaların 12. gününe girilirken, Rusya ile Ukrayna heyetleri 3. kez aynı masaya oturdu.
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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalede 12. güne girilirken, iki ülke arasındaki barış görüşmelerinin üçüncü turu başladı.
Görüşme Belarus sınırındaki Brest'te yapılıyor.
24 Şubat’ta başlayan askeri müdahalenin ardından ilk müzakere 28 Şubat’ta, 2. müzakere ise 3 Mart’ta gerçekleşmişti. İlk turda taraflar herhangi bir karar alamazken, 2. turda bazı kentlerde insani koridor açılması yönünde belli aralıklarla ateşkes kararları alınmıştı.