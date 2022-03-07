Rusya-Ukrayna savaşı: 3. tur görüşmeleri sona erdi

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalede 12. güne girilirken, iki ülke arasındaki barış görüşmelerinin üçüncü turu yapıldı.

Görüşme Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleşti.

İnsani yardım koridorlarıyla ilgili olumlu gelişme

Müzakerelerle ilgili bilgi veren Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mihaylo Podolyak, insani yardım koridorlarının lojistiğini iyileştirmede küçük ama olumlu gelişmeler olduğunu açıkladı.

24 Şubat’ta başlayan askeri müdahalenin ardından ilk müzakere 28 Şubat’ta, 2. müzakere ise 3 Mart’ta gerçekleşmişti. İlk turda taraflar herhangi bir karar alamazken, 2. turda bazı kentlerde insani koridor açılması yönünde belli aralıklarla ateşkes kararları alınmıştı.