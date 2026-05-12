Rusya-Ukrayna savaşı bitiyor mu? Kremlin'den yeni açıklama geldi

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaşta sona geliniyor. Kremlin'den yapılan açıklamada Ukrayna’daki savaşın sona yaklaştığı belirtilerek, devam eden barış görüşmelerine işaret edildi.

Rusya lideri Vladimir Putin'in çatışmanın sona erdiğine dair açıklamalarını yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, barış sürecinde ABD’nin arabuluculuk çabalarının memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Peskov, Rusya'nın tutumunu yineleyerek "Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy karar verirse çatışma anında durabilir" dedi.

Ateşkes süreci

Putin 9 Mayıs Zafer Günü etkinlikleri sonrasında Zelenskiy ile üçüncü bir ülkede, müzakere amacıyla değil, uzun vadeli nihai anlaşmayı imzalamak için görüşebileceğini ifade etmiş, Zelenskiy, ise bunun için uygun bir format arandığını belirtmişti.

Putin, 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes ilan etme kararı almış ve ateşkesin tüm askeri faaliyetlerin askıya alınmasını ve her iki ülkeden 1000 esir askeri değişiminin yapılmasını içerdiğini açıklamıştı. Ancak Zelenskiy, 3 günlük ateşkesin sona ermesinin ardından Rus ordusunun saldırılara yeniden baladığını bildirdi.

Savaşın faturası ağırlaşıyor

Rusya'nın 2022'de 'kısa sürede zafer' hedefiyle başlattığı Ukrayna savaşı milyonlarca askerin ölümü ve ekonomik dar boğaz ile kritik bir viraja girdi. Rusya savaşın sonunda Ukrayna topraklarının yüzde 19,3'ünün kontrolünü ele geçirirken savunma harcamaları 135 milyar dolara çıktı, Ulusal Refah Fonu büyük ölçüde eridi ve ekonomik büyüme yüzde 0,6'ya geriledi.

Rusya, kayıpları karşılamak için yoğun asker alımı yaparken Ukrayna'ya NATO'dan vazgeçmesi ve işgal edilen bölgelerden çekilmesi gibi kabul edilmesi zor şartlar sunmuştu.