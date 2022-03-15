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Rusya-Ukrayna savaşı: Müzakereler yeniden başladı

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakereler, dünkü aranın ardından yeniden başladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşta insani koridorların oluşturulması ve ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakereler sürüyor.

Ukrayna heyetinde yer alan Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Rus heyetlerinin dün teknik ara verdikleri müzakerelere yeniden başladığını duyurdu.

Müzakereler çevrimiçi formatta devam ediyor.

 

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