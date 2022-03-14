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Rusya-Ukrayna savaşı: Müzakerelerin 4. turu sona erdi

Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilen müzakerelerin 4. turu sona erdi. Müzakerelerin yarın devam edeceği açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri müdahalenin 19’uncu gününde heyetler bugün yeniden müzakere masasına oturdu. Online olarak gerçekleştirilen müzakerelerin dördüncü toplantısının sona erdiği açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak yaptığı açıklamada, toplantıda her iki tarafın da görüşlerini ifade ettiğini belirterek heyetler arasındaki anlaşmazlıkların siyasi sistemlerin farklı olmasından kaynaklandığını söyledi. Podolyak müzakerelere ilişkin yaptığı son açıklamada, toplantının sona erdiğini duyurdu. Alt grupların ek çalışma yapması için yarına kadar müzakerelere teknik bir ara verildiğini kaydeden Podolyak, “Müzakereler devam ediyor.” dedi.

 

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