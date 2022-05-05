Rusya-Ukrayna savaşı: Son durumla ilgili açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah saatlerinde yapılan bombardımanlarda 600 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü, çok sayıda askeri araç ve ekipmanın imha edildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’da taarruzları sürdürdüklerini belirten Konaşenkov, "Havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Kirovograd bölgesinde Kanatovo askeri havaalanındaki havacılık teçhizatı, Mıkolayiv şehrinde mühimmat deposu ve Mıkolayiv bölgesinde Jovtnevoye civarında Ukrayna askeri teknik araçlarına yakıt sağlayan depo yok edildi." dedi.

Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 17. Tank Tugayı’nın ileri komutanlığı, birliklerin ve askeri araçların toplandığı 4 alan, Kramatorsk bölgesindeki askeri havaalanındaki 2 askeri teknik araç deposunun da vurulduğunu belirtti.

Rus hava muharebe taktik birlikleri ve hava kuvvetlerinin bir gecede Ukrayna birliklerinin ve askeri araçlarının toplandığı 93 bölgeyi imha ettiğini aktaran Konaşenkov, füze birliklerinin 2 komuta merkezi, topçu birliklerinin de 2 füze fırlatma sistemi ile Toçka-U füzesi taşıyan nakliye aracını vurduğunu, 403 müstahkem mevkisini ateş altına aldığını dile getirdi.

Konaşenkov, Rus hava savunma sisteminin Ukrayna hava kuvvetlerine ait Zmeiniy (Yılan) Adası civarında bir adet Su-24, Herson bölgesindeki İngulets yerleşim birimi etrafında bir adet Su-27 ve Dnipro bölgesindeki Koşevoye yerleşim birimi civarında bir adet Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü söyleyerek, Donetsk, Lugansk, Herson, Harkiv bölgelerinde de 14 Ukrayna insansız hava aracının vurulduğunu aktardı.

Konaşenkov, “Ukrayna’ya ait bugüne kadar 149 uçak, 112 helikopter, 726 insansız hava aracı, 288 hava savunma füze sistemi, 2 bin 834 tank ve zırhlı araç, 325 çok namlulu roketatar, 1306 obüs ve havan topu, 2 bin 646 özel askeri araç imha edildi.” ifadesini kullandı.

Bakanlık ayrıca, bu sabah saatlerinde yapılan bombardımanlarda 600 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna: Rus ordusu 24 bin 700 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-5 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 200 askerini daha kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, Rus ordusunun toplam 24 bin 700 asker kaybettiği ve Ruslara ait 196 uçak, 155 helikopter, 1092 tank, 2 bin 651 zırhlı araç, 499 top, 169 roketatar sistemi ve 83 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

Rus güçlerinin 1907 araç, 10 gemi ve hafif sürat teknesi ile 312 insansız hava aracını da yitirdiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 89 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği kaydedildi.

Ukrayna'nın verdiği bilgilere göre, 71. gününe giren savaşta Rus ordusu günlük ortalama 348 askerini kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğünü duyurmuştu.

Ukrayna ise, 24 Mart'ta Rusya'nın 15 bin 800 askerinin öldürüldüğünü iddia etmişti.

Ukrayna, savaşta kendi asker kayıplarıyla ilgili henüz açıklama yaptı.