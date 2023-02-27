Rusya – Ukrayna Savaşı yurt dışı müteahhitliği vurdu

Ticaret Bakanlığı verilerine göre; Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında üstlendiği proje bedeli, 2021'de 30,7 milyar dolarlık tarihi rakamlara ulaştı. Sektörün yurt dışındaki proje büyüklüğü, 2022’de, ekonomik konjonktür ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi tüm dünyayı etkileyen sorunlara karşın 18,7 milyar dolar oldu. Sektörün Rusya'dan aldığı iş tutarı, 2021'de 11 milyar 17 milyon dolara çıktı.

Bu miktar, geçen yıl, savaşın da etkisiyle 2 milyar 340 milyon dolarda kaldı. Ukrayna'da üstlenilen iş hacmi 2021'de 1 milyar 661 milyon dolar seviyesine çıkmıştı. Yurt dışı müteahhitlik sektörü, savaşın etkisiyle geçen yıl Ukrayna pazarında önemli kayıplara uğrarken, üstlenilen iş miktarı ise 586,9 milyon dolara düştü. Türk müteahhitlerin, savaş öncesinde, önceki yıllarda üstlenilenlerle 4 milyar dolarlık projesi devam ederken, çatışmalar nedeniyle bu işler tamamen durdu.