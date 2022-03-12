Rusya-Ukrayna savaşında 17. gün: Çatışmalar devam ediyor

Rusya’nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale 17 gündür devam ediyor.

Bölgede çatışmalar sürerken Melitopol şehrinin Belediye Başkanı İvan Federov'un, Rus askerleri tarafından kaçırıldığı açıklandı.

Olaya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko, "Melitopol Belediye Başkanı İvan Federov, Rus askerlerince kaçırıldı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kaçırılma olayıyla ilgili açıklama yapan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaşanılan bu hadisenin tüm uluslararası normlara aykırı olduğunu söyledi.

Vasilkov’a 6 füze

Rus ordusu sabah saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın bir bölgede bulunan Vasilkov’u 6 füzeyle hedef aldı. Kiev Bölge Valisi Aleksey Kuleba yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin Vasilkov'daki bir yakıt deposunu vurduğunu ifade etti. Kiev Bölge Polisinden yapılan açıklamada da askeri havaalanı yakınlarına 6 füze atıldığı, saldırı sonucu askeri mühimmat deposunda hasar meydana geldiği belirtildi. Saldırıların ardından füzelerin isabet ettiği depolar alev aldı. (İHA)

Rusya: 3 bin 491 unsur imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, askeri harekatın başından bu yana Ukrayna'nın askeri altyapısına ait 3 bin 491 unsurun imha edildiğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, savaşla ilgili son bilgileri paylaşan Konaşenkov, "Harekat boyunca Ukrayna'nın askeri altyapısına ait 3 bin 491 unsur imha edildi. 123 İHA, 1127 tank ve muhtelif zırhlı araç, 115 çok namlulu roketatar sistemi, 934 özel askeri araç, 423 topçu silahı ve havan mermisi devre dışı bırakıldı." dedi.

Konaşenkov, son 24 saat içinde Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri uçaklarının ve hava savunma sistemlerinin 2'si Bayraktar TB-2 olmak üzere 5 İHA'yı ve 1 Toçka-U taktik füzesini havada vurduğunu belirtti.

Rusya ordusunun 21 km daha derine inerek Novodonetskoye, Novomayorskoye, Pavlovka yerleşimlerine kadar ilerlediğini belirten Konaşenkov, Valerianovka ve Zeleniy Gay yerleşimlerini ele geçirdiğini ve Novoadveevka'yı güney ve doğudan bloke ettiğini bildirdi.

Konaşenkov, Surovtsevka, Şedrişevo, Jitlovka yerleşimlerinin ele geçirildiğini ve Rubejnoye'nin bloke edildiğini söyledi.