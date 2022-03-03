Rusya-Ukrayna savaşında 8. gün: Gözler müzakerelerin 2. turunda

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta sekizinci güne girildi. Çok sayıda kentte çatışmalar sürerken Rus ordusunun Kiev kuşatması devam ediyor.

Çatışmalar sürerken bir taraftan da müzakere görüşmeleri yapılmaya çalışılıyor. İki ülke arasında dün yapılması planlanan 2. tur görüşmesi bugüne sarktı. Savaşın seyri açısından iki ülke arasında yapılacak görüşmeler tüm dünyada merakla izleniyor.

Müzakerelerinin ikinci turuna Belarus'un Ukrayna ve Polonya’ya sınır şehri olan Brest’teki "Hunter's House" ev sahipliği yapacak.

İlk görüşme 28 Şubat'ta yapılmıştı

İki ülkenin heyetleri Belarus'ta 28 Şubat'ta bir araya gelmiş, ilk tur görüşmeleri yaklaşık 6 saat sürmüştü. Rusya heyetinin başındaki isim olan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, görüşmelerde ikinci turun yapılacağını belirterek, “En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz. Genel konumu tahmin edebileceğimiz belirli noktalar belirledik.” demişti. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada ise, “Görüşmelerin asıl amacı ateşkesin derhal sağlanması ve Rus güçlerinin geri çekilmesi.” ifadeleri kullanılmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dün yaptığı açıklamada, Belarus’ta gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakereleri ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bilgi verildiğini ancak değerlendirme yapılması için erken olduğunu söylemişti.