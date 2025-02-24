Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yılı: Dünya liderleri Kiev'de buluştu

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yılında dünya liderleri Ukrayna için bir araya geldi.

Farklı ülkelerden liderler, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen "Ukrayna'yı Destekleyin" başlıklı oturuma katıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy oturumdan önce açılış konuşması yaptı.

Barışın ancak güç, birlik ve bilgelik yöntemi ile sağlanmasının mümkün olduğunu vurgulayan Zelenskiy, liderlere şunları söyledi:

"Sevgili dostlar, bu yıl gerçek, güvenilir bir barışın başlangıcının yılı olmalı. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin bize bu barışı vermeyecek, bunu bir şey karşılığında vermeyecek."

"Avrupa'nın kaderi Avrupa olmadan belirlenemez"

Zelenskiy, savaşı sona erdirmek yönünde kurulacak müzakere masasında yer almaları gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ukrayna'ya karşı savaş devam ediyor ve bu nedenle Ukrayna, Avrupa ile birlikte müzakere masasında olmalı. Rusya'nın stratejik hedefi tam olarak Avrupa. Bu nedenle Avrupa'nın kaderi Avrupa olmadan belirlenemez."

"ABD, Rusya'nın ihlalleri konusunda bilgilendirildi"

Rusya'nın, 2014 yılından itibaren ateşkes anlaşmasını 25'ten fazla kez ihlal ettiğini kaydeden Zelenskiy, bu konu ile ilgili ABD tarafını bilgilendirdiğini aktardı.

Zelenskiy, "Bu nedenle barış, ancak dengeli diplomasi ve kesinlikle net güvenlik garantilerinin bir sonucu olabilir." ifadesini kullandı.

Oturuma kimler katıldı?

Oturuma Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile diğer yetkililer katıldı.

Bazı ülkelerin liderleri video konferans yoluyla bağlandı.

İspanya'dan Ukrayna'ya askeri yardım paketi sözü

Oturumda konuşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bu yıl içinde verilmek üzere Ukrayna'ya 1 milyar Euroluk yeni askeri yardım paketi sözü verdi.

İspanya olarak Ukrayna'nın "tam egemenliğine" verdikleri desteği yineleyen Sanchez, "Ukrayna'nın geleceğine yalnızca Ukrayna karar verebilir. Adil ve kalıcı bir barış gerekli ve bunun olması için Ukrayna müzakere masasında olmalı. Sürdürülebilir barış ancak Avrupa'nın da müzakerelere katılması durumunda sağlanabilir." dedi.

AB Komisyonu binasına Ukrayna bayrağı asıldı

Öte yandan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de, Ukrayna-Rusya savaşının üçüncü yıl dönümü nedeniyle Ukrayna'ya destek vermek amacıyla AB Komisyonu binası önündeki direklere Ukrayna bayrağı asıldı.