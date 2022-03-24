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Rusya: Ukrayna tarafı müzakere sürecini yavaşlatıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Güvenlik Konseyi'nin iki ülke arasındaki müzakere sürecinin ele alındığı toplantıda, sürecin Ukrayna tarafından yavaşlatıldığı belirtildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Putin, Güvenlik Konseyi ile Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecini görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecini ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecinin ele alındığı toplantıda, "Ukrayna tarafının bu süreci yavaşlattığı" ifade edildi.

Rusya'ya yönelik yaptırımların da ele alındığı toplantıda, ülkedeki makroekonomik durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya katılan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki savaş, insani yardım ve ele geçirilen bölgelerde altyapıların yeniden inşa edilmesi süreçleri konusunda bilgi verdi.

 

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