Rusya: Ukrayna Toçka-U füze sistemiyle provokasyonlar hazırlıyor
Rusya, "Kiev yönetimi, Rus ordusunu sivillerin öldürülmesiyle savaş suçu işlemekle suçlamak için Kramatorsk kentinde yapılana benzer korkunç bir provokasyon hazırlıyor." açıklaması yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna'ya yönelik başlattıkları savaşa dair açıklamalarda bulundu.
Kiev yönetiminin yeni "provokasyonlar" hazırladığını söyleyen Mizintsev şu ifadeleri kullandı:
"Kiev yönetimi, Rus ordusunu sivillerin öldürülmesiyle savaş suçu işlemekle suçlamak için Kramatorsk kentinde yapılana benzer korkunç bir provokasyon hazırlıyor. Bu amaçla yakın zamanda, Lozova yerleşim biriminde bulunan tren garındaki mültecilere Toçka-U füze sistemiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 19.Tugayı tarafından saldırı düzenlenecek."
Toçka-U füzelerinin "sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince kullanıldığını" ifade eden Mizintsev, Ukrayna yönetiminin uluslararası hukuka saygı göstermediğini savundu.