Rusya-Ukrayna yetkilileri Suudi Arabistan'da görüşecek

Rusya, geçen yılın şubat ayında batı komşusu Ukrayna'ya yönelik işgal hareketı başlatmıştı. Daha önce Kırım yarımadasını ilhak eden Rusya, son hareketta ülkenin doğu bölgesindeki bazı kentleri işgal etmişti.

Rusya'nın kısa sürede bitmesini beklediği işgal harekatı Ukrayna'nın direnişi ve Batılı ülkelerin desteğinin de etkisiyle 'beklenenden' uzun sürdü. Halen yer yer çatışmalar yaşanırken, iki ülke yetkilileri diplomatik yollardan görüşmeyi sürdürüyor.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, Rus ve Ukraynalı yetkililerin bugün Cidde kentinde görüşeceğini yazdı. Toplantıda Rusya-Ukrayna krizinin çözüm yolları görüşülecek.

Toplantıya bazı ülkenin ulusal güvenlik danışmanları ve temsilcilerinin katılacağı aktarılan haberde, katılımcı ülkelerin isimleriyle ilgili detaya yer verilmedi.