Moskova'da, Rusya-Ukrayna savaşında Rus ordusunun faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Konaşenkov, "Odessa bölgesindeki Berezan yerleşim biriminin yakınlarında ABD üretimi Haspoon gemisavar füze fırlatma sistemleri, İskender yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildi." dedi.

Bununla birlikte Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusunun 30. Mekanize Tugayı'nın 180 askeri ile 26 askeri teçhizatın, askeri araçların tamir edildiği merkezin yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu aktaran Konaşenkov, son 24 saatte 3 mühimmat deposunun Rus hava muharebe taktik birlikleri ile füze ve topçu birliklerince yok edildiğini anlattı.

Konaşenkov, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde 12 "Uragan" çok namlulu roketatar topunun ele geçirildiği bilgisini paylaşarak, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 243 uçak, 137 helikopter, 1513 insansız hava aracı, 354 hava savunma füze sistemi, 4 bin 46 tank ve zırhlı araç, 741 çok namlulu roketatar, 3 bin 135 obüs ve havan topu, 4 bin 165 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.

"Son 3 haftada Ukrayna'da paralı savaşçıların sayısı 2 bin 741'e düştü"

Ukrayna'ya gelen yabancı paralı savaşçıları kayda aldıklarını ifade eden Konaşenkov, "Kiev yönetimi Ukrayna topraklarında 20 bin yabancı paralı savaşçının bulunduğunu açıklamıştı. Bu yalan ve söz konusu savaşçıların gerçek sayısı daha yüksektir." diye konuştu.



Bu savaşçıları yok etmeye devam ettiklerini belirten Konaşenkov, "Son 3 hafta içinde paralı savaşçıların sayısı 3 bin 221'den 2 bin 741'e düştü. Polonyalı 166, Gürcistanlı 50 savaşçı yok edildi. İngiltere, daha 23 savaşçı kaybetti. Ayrıca, 3 hafta içinde 21 Romanyalı, 15 de Kanadalı savaşçı yok edildi." ifadesini kullandı.