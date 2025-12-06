Rusya-Ukrayna'da adım adım ateşkese: ABD'den 'taraflar mutabık' açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşına son vermeyi amaçlayan süreç kapsamında Ukrayna heyetiyle ABD’de yapılan son temaslara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steven Witkoff ile Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner’ın, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Andriy Hnatov’la kalıcı ve adil bir barış için oluşturulabilecek güvenilir yol haritasını değerlendirdiği aktarıldı.

"Görüşme yapıcı bir atmosferde geçti"

Görüşmelerin "yapıcı" bir atmosferde geçtiği vurgulandı. Ayrıca tarafların son iki hafta içinde altıncı kez bir araya geldiği hatırlatılarak, açıklamada, Umerov’un Ukrayna’nın temel önceliğinin ülkenin bağımsızlığını ve egemenliğini koruyan, Ukraynalıların güvenliğini teminat altına alan ve müreffeh bir demokratik gelecek için sağlam bir zemin oluşturan bir çözümün güvence altına alınması olduğunu yeniden dile getirdiği belirtildi.

Açıklamada, ABD ile Rusya arasında gerçekleştirilen son temasların sonuçları ile savaşı sonlandırabilecek olası adımların da görüşmelerde değerlendirildiği ifade edildi. Ayrıca “ABD ve Ukrayna tarafları ayrıca güvenlik düzenlemelerinin çerçevesi üzerinde mutabakata vardı ve kalıcı barışı sürdürebilmek için gerekli caydırıcılık kabiliyetlerini görüştü” denildi.

"Uzun vadeli barış" çabası

Savaşı bitirebilecek adımların büyük ölçüde Moskova yönetiminin tutumuna bağlı olduğu vurgulanan metinde, “Taraflar, herhangi bir anlaşmaya yönelik gerçek ilerlemenin, Rusya'nın gerilimin azaltılması ve ölümlerin durdurulması da dahil uzun vadeli barışa dönük ciddi bir taahhüd göstermeye hazır olmasına bağlı olduğu konusunda mutabık kaldı” ifadesi yer aldı.

Görüşmelerde Ukrayna’nın savaş sonrası döneme ilişkin planlamalarının da ele alındığı belirtilerek, “Taraflar ayrıca Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden inşasını, ortak ABD-Ukrayna ekonomik girişimlerini ve uzun vadeli toparlanma projelerini desteklemeyi amaçlayan geleceğe dönük refah gündemini ayrı bir başlık altında ele aldı” denildi. Savaşın sona ermesi ile ateşkes ve gerilimin azaltılması yönündeki somut adımların, Ukrayna’nın kapsamlı kalkınma stratejisinin uygulanabilmesi için zorunlu olduğunun altı çizildi. Açıklamanın sonunda, “Taraflar, görüşmeleri sürdürmek üzere yarın yeniden bir araya gelecek” ifadesine yer verildi.