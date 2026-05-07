Rusya: Ukrayna’da geçici ateşkesi yürürlüğe koyuyoruz

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı doğrultusunda, Sovyet halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı’ndaki zaferinin 81. yıl dönümü dolayısıyla 8 Mayıs’tan 10 Mayıs’a kadar geçici ateşkes ilan edildiği hatırlatıldı.

Moskova saatiyle 8 Mayıs 00.00’dan 10 Mayıs 23.59'a kadar Ukrayna’da bulunan tüm Rus birliklerinin savaş faaliyetlerini tamamen durduracağı kaydedilen açıklamada, aynı zamanda füze birlikleri ve topçu sistemleri ile deniz ve hava konuşlu uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahların kullanımının durdurulacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin konuşlandığı noktalar ile askeri sanayi altyapısına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının da askıya alınacağı ifade edildi.

"Ukrayna’ya buna uyma çağrısında bulunuyoruz." denilen açıklamada, Ukrayna ordusunun ateşkesi ihlal etmesi veya Rus bölgelerindeki yerleşim yerleri ile tesislerine saldırı girişiminde bulunması halinde Rus Silahlı Kuvvetlerinin "karşılık vereceği" belirtildi.

Açıklamada, Kiev yönetiminin Moskova’daki 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarını hedef almaya çalışması durumunda Rus ordusunun Kiev merkezine yönelik "yoğun füze saldırısı" düzenleyeceği uyarısında bulunuldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’deki siviller ile yabancı diplomatik temsilcilik çalışanlarına "zamanında şehri terk etmeleri" çağrısı yaptı.