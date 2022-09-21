Rusya, Ukrayna'da hayatını kaybeden asker sayısını açıkladı
Kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını duyuran Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna’daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
AA
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seferberlik açıklamasının ardından Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını söyledi.